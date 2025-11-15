Олег Гончар

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) назвал бой Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) с Джейком Полом (12-1, 7 КО) безумием и не боксом, сообщает портал Boxing News 24/7.

«Это какое-то безумие — бокс уже не тот. Сейчас болельщики хотят смотреть странные, почти комедийные поединки, и я не понимаю почему. У Джошуа огромная аудитория, и у Джейка Пола тоже, так что, думаю, весь мир будет следить за этим боем. Да, он громкий и людям нравится, но, по-моему, для Энтони это уже не о спорте и не о настоящей конкуренции». Агит Кабаэль

Агит добавил, что Джошуа мог бы сражаться с ним или другими топами, но после последнего поражения британцу нужно привести в порядок голову.

Бой состоится 19 декабря в Майами с трансляцией на Netflix.