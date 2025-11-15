Кабель о бое Джошуа — Пол: «Это безумие, а не спорт»
Временный чемпион WBC считает бой развлечением для фанатов
около 11 часов назад
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (26-0, 18 КО) назвал бой Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) с Джейком Полом (12-1, 7 КО) безумием и не боксом, сообщает портал Boxing News 24/7.
«Это какое-то безумие — бокс уже не тот. Сейчас болельщики хотят смотреть странные, почти комедийные поединки, и я не понимаю почему. У Джошуа огромная аудитория, и у Джейка Пола тоже, так что, думаю, весь мир будет следить за этим боем. Да, он громкий и людям нравится, но, по-моему, для Энтони это уже не о спорте и не о настоящей конкуренции».
Агит добавил, что Джошуа мог бы сражаться с ним или другими топами, но после последнего поражения британцу нужно привести в порядок голову.
Бой состоится 19 декабря в Майами с трансляцией на Netflix.
