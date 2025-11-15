Кабель признался, что братья Кличко вдохновляли его
Временный чемпион WBC мечтал о больших шоу братьев
около 12 часов назад
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайель (26-0, 18 КО) признался, что бои братьев Кличко стали для него вдохновением и мечтой о больших аренах.
На пресс-конференции перед боем с Дамианом Книбой Кабайель ответил на вопрос о возвращении немецкого бокса.
Так, на 100%. Раньше в Германии люди смотрели бокс только из-за Кличко. Я надеюсь, что после этого события Кабайел — это немецкий бокс прямо сейчас.
Кабайель подтвердил, что посещал шоу Кличко и мечтал оказаться на их месте.
10 января в Германии Кабайель проведет защиту титула против Книбы.