Олег Гончар

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайель (26-0, 18 КО) признался, что бои братьев Кличко стали для него вдохновением и мечтой о больших аренах.

На пресс-конференции перед боем с Дамианом Книбой Кабайель ответил на вопрос о возвращении немецкого бокса.

Так, на 100%. Раньше в Германии люди смотрели бокс только из-за Кличко. Я надеюсь, что после этого события Кабайел — это немецкий бокс прямо сейчас. Агіт Кабайел

Кабайель подтвердил, что посещал шоу Кличко и мечтал оказаться на их месте.

10 января в Германии Кабайель проведет защиту титула против Книбы.