Олег Гончар

Сербский боксер Радивое Калаиджич (30-3, 22 KO) прокомментировал победу над украинцем Александром Гвоздиком в рамках шоу Zuffa Boxing 02. По словам серба, старт поединка стал для него одним из самых сложных в карьере.

Боксер признался, что в первых пяти-шести раундах чувствовал себя так, будто только начал заниматься боксом. Гвоздик полностью контролировал ход боя, дважды отправив его в нокдаун — в первом и четвертом раундах.

Калаиджич признал, что именно в этот момент ключевую роль сыграла поддержка тренера и команды, которые постоянно призывали его не паниковать, действовать терпеливо и строить атаки через джеб.

По словам Радивоя, тренерский штаб подчеркивал: решающим станет точный удар правой рукой. В седьмом раунде этот план сработал. Калаиджич сначала отправил Гвоздика в нокдаун, а затем завершил поединок нокаутом, переломив ход боя, который до того складывался не в его пользу.

Они говорили, что если я правильно попаду правой и правильно её брошу, то нанесу ему вред – так и произошло Радивоє Калайджич

Отметим, что Гвоздик потерпел третье поражение в профессиональном боксе. Также у него 21 победа и 17 нокаутом.