Катерина Усик: «Это просто кошмар, мне жаль наших людей и детей»
Жена чемпиона мира поделилась болью за Украину
25 минут назад
Катерина Усик
Катерина Усик, жена чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), поделилась эмоциональными мыслями о войне в Украине.
Катерина отметила, что ей чрезвычайно жаль украинских людей и детей, а также всех, кто ныне вынужден жить в таких условиях. По ее словам, то, что происходит — это просто ужас.
Катерина выразила веру в то, что война скоро завершится. Она призвала беречь себя и пожелала здоровья и сил украинским защитникам, которые отвоевывают территории в чрезвычайно сложных условиях.
