Олег Гончар

Катерина Усик, жена чемпиона WBC, WBA и IBF в супертяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО), поделилась эмоциональными мыслями о войне в Украине.

Катерина отметила, что ей чрезвычайно жаль украинских людей и детей, а также всех, кто ныне вынужден жить в таких условиях. По ее словам, то, что происходит — это просто ужас.

Катерина выразила веру в то, что война скоро завершится. Она призвала беречь себя и пожелала здоровья и сил украинским защитникам, которые отвоевывают территории в чрезвычайно сложных условиях.

