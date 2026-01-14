Легенда бокса Рой Джонс-младший в интервью boxingnewsonline.net поделился ожиданиями от поединка Александра Усика (24-0, 15 KO) и Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO):

Усик знает, что Деонтей – мощный панчер, но также понимает, что Уайлдер уже начинает сдавать, это далеко не молодой боксер. Усик хочет быть тем, кто бился со всеми, с кем только мог. Тебе нужно каждое громкое имя в рекорде.

Но в тяжелом весе все происходит иначе: когда ты умеешь бить, ты можешь нанести этот (нокаутирующий) удар в любой момент.