Дон Чарльз, бывший тренер бывшего чемпиона мира Даниэля Дюбуа (22-3, 21 КО), для talkSPORT поделился мыслями о потенциальном поединке между чемпионом WBO в супертяжелом весе Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО) и обладателем титулов WBC, WBA и IBF Александром Усиком (24-0, 15 КО).

«Это интересно, результат этого боя не определен заранее. Многое зависит от стилей, желания, силы удара. Одно можно сказать о Фабио: он не будет сдерживать свои руки.

Я не хочу возвращаться к прошлому, но на мгновение сделаю это. Первый бой Даниэля с Усиком в Польше показал, что в него можно попасть. Тогда, кроме Даниэля и того инцидента, кто еще доставлял Усику проблемы? Дерек Чисора. А Фабио Вордли технически имеет больше навыков.

Усик уже не молод. Он победил всех в хорошем стиле, но я бы не стал делать ставку против Фабио, если бы он получил бой».