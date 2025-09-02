Легендарный британский боксер Рикки Хаттон в интервью bbc.co.uk высказался о перспективах Мозеса Итаума (13-0, 11 KO) и потенциальном бое проспекта с Александром Усиком (24-0, 15 KO):

Я думаю, что они, возможно, продвигают карьеру Итауми слишком быстро. Это было очень опытное выступление, далеко не по его годам.

Далее говорят об Усике, ничего себе. Давайте немного успокоимся. Усик проведет всего несколько боев. Если посмотреть на супертяжеловесов, то для Итауми открыты все возможности, и я думаю, что он может зачистить (дивизион).