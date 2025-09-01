Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн надеется, что его подопечный Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) получит шанс побороться за чемпионский пояс после того, как Александр Усик (24-0, 15 KO) начнет освобождать пояса. Слова функционера приводит vringe.com:

Якщо з'явиться можливість здобути чемпіонський титул, було б приголомшливо побачити, як Джошуа стане триразовим чемпіоном світу в надважкій вазі. На даний момент усі пояси у Усика. У дивізіоні почнеться серйозна фрагментація, тому що Паркер є обов'язковим претендентом по лінії WBO, а в IBF ось-ось відбудеться фінальний елімінатор. У якийсь момент Усику доведеться звільнити пояс.