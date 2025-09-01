Экс-чемпион мира Майрис Бриедис высказался о том, становится ли Александр Усик (24-0, 15 KO) хуже. Слова латвийца приводит fightnews.info:

Стал ли Усик хуже? Сейчас он не такой быстрый. Он быстрый для супертяжеловеса, но для крузера он уже не такой быстрый. Помните, когда он впервые дрался с Энтони Джошуа? Усик был в 3-4 раза лучше, чем AJ. Во второй раз бой был очень близким.

Потому что каждый раз все складывается иначе. Мы люди, мы всегда разные. Возможно, у нас есть внутренний стресс, повреждения. Конечно, результат остается тем же: Усик выигрывает эти бои. Как – это неважно.