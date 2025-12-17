Бывший чемпион мира Дэвид Хэй поделился мыслями о поединке Энтони Джошуа (28-4, 25 KO) и Джейка Пола. Британца цитирует fightnews.info:

Недостаточно сделать достаточно. Эй Джея нельзя победить в третьем раунде. Ему необходимо выиграть в первом. И эта победа должна быть чистой, сокрушительной и безупречной. Нельзя, чтобы Пол его потряс или заставил отступить. Это должно быть его самое острое выступление.

Я уважаю платформу, которую построил Джейк, и уважаю его храбрость. Весь мир посмотрит на этот бой. Но микроскоп будет направлен на Эй Джея. Если тебя каждый день бьют на спарринге, то почему-то кто-то поверит, что ты внезапно сможешь что-то сделать в бою, под светом софитов? В этом нет смысла. Что-то должно было произойти, чтобы команда Пола почувствовала себя достаточно уверенно и выпустила его на ринг. Но мне трудно в это поверить, увидев, как Лоуренс Околи набил ему синяк, хотя он и не работал с Джейком больше чем на 50 процентов.