Денис Седашов

Восьмой номер рейтинга WBO в первом полусреднем весе Арам Фаниан (26–2, 6 КО) в комментарии Bet.ua поделился мыслями о поединке между Джейком Полом (12-1, 7 KO) и Энтони Джошуа (28-4, 25 KO).

По словам украинского боксера, будущий бой стоит воспринимать прежде всего как развлекательное шоу, а не полноценное спортивное противостояние.

Это действительно шоу — и в первую очередь именно шоу. Да, Джейк Пол уже несколько лет в боксе, но он не является боксером в классическом понимании. Это не человек, который живет этим спортом каждый день, не проходил десятилетиями тот путь, который проходим мы. Посмотреть такое событие можно, но я не вижу ни одного сценария, при котором Джошуа не выиграет этот бой. Арам Фаниян

Также боксер оценил шансы Джейка Пола продержаться в ринге против бывшего чемпиона мира.

Объективно, какие могут быть шансы у человека, который сражается с бывшими бойцами ММА или ветеранами-звездами, против опытного боксера, олимпийского чемпиона и спортсмена, который некоторое время удерживал тяжеловесный титул после завершения эры братьев Кличко? Я убежден: если Джошуа попадет — Пол не поднимется. Арам Фаниян

Поединок Джейк Пол — Энтони Джошуа станет главным событием боксерского шоу, которое пройдет 19 декабря в Майами.

