Владимир Кириченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хейни (31-0, 15 КО) для The Ring поделился мыслями о предстоящем бое против обладателя титула WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО).

«Брайан Норман – просто еще один соперник. Он лишь еще одна ступень на моем пути. Я в восторге от возможности стать чемпионом в трех весовых категориях. Если Бог позволит».

Напомним, бой между Хейни и Норманом пройдет 22 ноября на вечере бокса Night of the Champions в саудовском Эр-Рияде.