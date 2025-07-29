Хейни о бое с Норманом: «Я в восторге от возможности стать чемпионом в трех дивизионах»
Бывший абсолют уверен в своей победе
около 12 часов назад
Девин Хейни / Фото - Sky Sports
Бывший абсолютный чемпион мира в легком дивизионе Девин Хейни (31-0, 15 КО) для The Ring поделился мыслями о предстоящем бое против обладателя титула WBO в полусреднем весе Брайана Нормана (28-0, 22 КО).
«Брайан Норман – просто еще один соперник. Он лишь еще одна ступень на моем пути.
Я в восторге от возможности стать чемпионом в трех весовых категориях. Если Бог позволит».
Напомним, бой между Хейни и Норманом пройдет 22 ноября на вечере бокса Night of the Champions в саудовском Эр-Рияде.