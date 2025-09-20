Хейні подал иск против бывшей невесты — требует вернуть подарки на $350 тысяч.
Боксер требует вернуть часы, сумки и бриллиантовые украшения, которые подарил на свадьбу, которая не состоялась
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0, 15 КО) подал иск против своей бывшей невесты Лины Сайед, требуя вернуть подарки на сумму около $350 тыс., сообщает TMZ Sports.
Иск подан в окружной суд Лос-Анджелеса на прошлой неделе.
Хейни утверждает, что подарки — часы, сумки Hermes, бриллиантовые украшения и дизайнерские аксессуары — были свадебными, подаренными в ожидании брака. Поскольку свадьба не состоялась, по законам Калифорнии, Сайед должна их вернуть. Боксер оценивает общие убытки более чем в $500 тысяч, включая моральный ущерб.
Адвокат Сайед Марк Винсент Каплан назвал иск местью:
«Это продолжение кампании Хейни, чтобы наказать ее за получение судебного запрета на сближение из-за домашнего насилия».
Ранее Сайед подала на Хейни иск за насилие, получив временный запрет.
Хейни и Сайед познакомились в 2023-м, у них есть дочь Хром, рожденная в январе 2025-го.
Это второй иск Хейни. Ранее он обвинял экс-невесту в клевете и шантаже, требуя $1 млн. Адвокат боксера Бобби Самини подчеркнул, что Девин не даст себя шантажировать.
