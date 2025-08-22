Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0, 15 КО) для Ring Champs рассказал, может ли он начать сотрудничество с легендарным американским боксером Андре Уордом.

«Я не знаю, будет ли Андре Уорд тренировать меня или нет. Мы об этом говорили. Я никогда ранее не работал с ним.

Он не тренер. Он бывший боец. Мы никогда не видели, чтобы он работал с кем-то. Да, мы видели, как он дает советы. Да, он на пенсии уже восемь лет, с 2017-го».