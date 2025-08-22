Хейні может начать сотрудничество с легендой бокса
Бывший абсолют ищет пути к успеху
около 2 часов назад
Девин Хэйни / Фото - Sky Sports
Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хейни (31-0, 15 КО) для Ring Champs рассказал, может ли он начать сотрудничество с легендарным американским боксером Андре Уордом.
«Я не знаю, будет ли Андре Уорд тренировать меня или нет. Мы об этом говорили. Я никогда ранее не работал с ним.
Он не тренер. Он бывший боец. Мы никогда не видели, чтобы он работал с кем-то. Да, мы видели, как он дает советы. Да, он на пенсии уже восемь лет, с 2017-го».
Напомним, 22 ноября на вечере бокса Night of the Champions в саудовском Эр-Рияде Хейни проведет бой против чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана.
