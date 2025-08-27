Гарсия поссорился с Хейни из-за допинг-скандала
Американский боксер резко отреагировал на обвинения отца Девина Хэйни в использовании стероидов
15 минут назад
Райан Гарсия
Американский боксер полусреднего веса Райан Гарсия (24-2, 20 КО) устроил словесную перепалку в X с Биллом Хэйни, отцом экс-чемпиона мира Девина Хэйни (32-0, 15 КО), после комментария об инциденте на рестлинг-шоу, где сын Рэмпейджа Джексона напал на реслера и избил его до тяжелого состояния. Гарсия раскритиковал событие, написав: Хэйни ответил, сравнив действия Гарсии с «стероидной яростью» из-за его допинг-скандала после боя 20 апреля 2024 года. Гарсия резко отреагировал: В апреле 2024 года Гарсия победил Девина Хэйни решением судей, но результат аннулировали из-за положительного теста на остарин. Райана отстранили на год, а промоутерская компания Golden Boy выплатила компенсацию в размере $1,2 млн. Напомним, Гарсия ранее вызвал на бой Теофимо Лопеса. Также ранее Гарсия заявил, что готов к реваншу с Роландо Ромеро.