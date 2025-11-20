Олег Гончар

Бывший чемпион мира Девин Хейни (31-0, 15 КО) рассказал, что потерял уверенность и изменился как личность после поражения Райану Гарсии. Слова боксера привел портал Boxing News 24/7.

Хейни признал, что проигрыш Гарсии в апреле 2025 года стал для него тяжелым испытанием и повлиял на его характер.

Он считает, что это изменило его к лучшему, и теперь готов вернуться более сильным.

«Это тот бой, который я хотел. Я хочу сражаться с лучшими. Я покажу Норману, что он не может меня победить. Мы точно учимся на ситуации с Гарсией. Я хочу одержать доминирующую победу и выглядеть хорошо». Девин Хейни

22 ноября в Эр-Рияде Хейни проведет первый бой после поражения — против чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана-младшего (28-0, 22 КО).