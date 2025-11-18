Олег Гончар

Отец и тренер чемпиона WBO в полусреднем весе Брайана Нормана-младшего (28-0, 22 КО), Брайан Норман-старший в комментарии The Ring поделился мыслями о шансах Девина Хейни (32-0, 15 КО) в предстоящем поединке.

«Я підхожу к этому с двух сторон. Я внимательно слежу за поединками Брайана Нормана, и моя задача — понять, как я мог бы его победить. Я разбираю, что он делает хорошо, а что нет. Честно говоря, если ты обладаешь нокаутирующей мощью, твои шансы значительно выше». Брайан Норман-старший

Он отметил, что Хейни не является нокаутером и, по его мнению, не делает достаточно, чтобы победить Нормана-младшего, так как в его действиях нет ничего, что могло бы сломать соперника.

Специалист объяснил, что видит возможности для построения плана — найти моменты здесь и там, использовать определенные эпизоды. При этом он подчеркнул, что один точный удар означает необходимость выдержать всю силу, которая вернется в ответ.

Поединок Хейни и Нормана состоится 22 ноября в саудовском Эр-Рияде.