Появился еще один желающий. Обидчик Хейни вызвал на бой Бенна
Очередь становится длиннее
25 минут назад
Конор Бенн / Фото - ВВС
Скандальный американский боксер полусреднего дивизиона Райан Гарсия (24-2, 20 КО) рассказал о желании провести поединок против британского бойца первого среднего веса Конора Бенна (24-1, 14 KO).
«Я бы с удовольствием вышел против Конора Бенна. Давай сделаем это».
На прошлых выходных Бенн одержал победу единогласным решением судей над Крисом Юбэнком-младшим.
Напомним, обладатель титула IBF в первом полусреднем дивизионе американец Ричардсон Хитчинс заявил о желании провести бой с Бенном.
