Тренер бывшего чемпиона IBF в супертяжелом весе Даниэля Дюбуа Тони Симс поделился мыслями о бое Энтони Джошуа (28-4, 25 КО) с Джейком Полом (12-1, 7 КО). Слова тренера привел портал BoxingScene.

«Если поединок затянется дольше чем на один раунд, это уже сигнал, что что-то пошло не так. Джейк Пол не способен выстоять против Джошуа даже раунд, и если бой будет длиться дольше — для Энтони это будет выглядеть неудачно. Вся история крутится вокруг денег.

Разве что есть один плюс: такие шоу привлекают к боксу более широкую аудиторию, как это делают ютуб-бойцы и проекты наподобие Misfits. Финансово бокс сейчас на подъёме. И если это будет быстрое, одностороннее уничтожение в первой трёхминутке — почему бы не согласиться?».