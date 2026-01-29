Олег Гончар

Промоутер Эдди Хирн в интервью Fight Hub TV поделился мыслями о первом вечере бокса Zuffa.

По словам Хирна, появление Zuffa в боксе является положительным для всей индустрии. В то же время он отметил, что если рассматривать стартовый кард как конкуренцию Premier Boxing Champions, Top Rank или его Matchroom Boxing, то уровень боев выглядит невысоким и не демонстрирует больших амбиций.

Хирн подчеркнул, что Zuffa выбрала долгосрочную стратегию развития, не пытаясь сделать громкий старт любой ценой, и со временем организация будет учиться и эволюционировать.

Особо промоутер обратил внимание на позицию Zuffa в отношении санкционирующих органов. По его словам, ранее представители компании заявляли, что не заинтересованы в чемпионских поясах, однако теперь ситуация меняется. Хирн напомнил, что в марте Джей Опетая может провести бой за титул WBC, что, по его мнению, делает дальнейшее развитие событий особенно интересным.