Олег Гончар

Непобежденный чемпион мира по версиям The Ring и IBF в первом тяжелом весе Джей Опетая объявил дату своего дебюта под эгидой Zuffa Boxing.

30-летний австралиец проведет бой 8 марта на арене Meta Apex в Лас-Вегасе.

Имя соперника будет определено позже.

Опетая подтвердил, что поединок станет его первым выступлением в рамках нового контракта с североамериканской организацией.

В профессиональном боксе Опетая провел 29 поединков и одержал 29 побед, из которых 23 — нокаутом. Австралиец дебютировал на профи-ринге в июле 2016 года и считается одним из сильнейших боксеров своей весовой категории.

