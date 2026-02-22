Олег Гончар

Промоутер Эдди Хирн поделился критической оценкой деятельности Zuffa Boxing — новой боксерской промоутерской компании, которую возглавляет президент UFC Дэйна Уайт, передает Boxing News 24/7.

По словам Хирна, он осознает масштаб будущего противостояния, но готов к нему.

Британец подчеркнул, что считает Zuffa Boxing жесткой бизнес-структурой, для которой интересы спорта и самих боксеров не являются приоритетом. Хирн заявил, что люди, которые стоят за проектом Уайта, имеют значительное влияние и действуют безжалостно, рассматривая бойцов исключительно как инструмент заработка.

Отдельно Хирн упомянул ситуацию с Томом Аспиналлом, который получил серьезную травму глаза. По его словам, Уайт публично обесценил проблему спортсмена, хотя тому пришлось перенести операции для сохранения зрения. Также промоутер подчеркнул, что Уайт никогда не сделал бы для Конора Бенна того, что сделал он сам, и назвал принципиальное различие в отношении к бойцам ключевым отличием между организациями.

Напомним, ранее Турки Аль аш-Шейх получил первый пояс Zuffa Boxing.