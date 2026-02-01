Во второй половине вечера бокса на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке сошлись американские суперлегковесы. Бывший чемпион нижнего дивизиона Кишон Дэвис (14-0, 10 КО) одержал досрочную победу над экс-претендентом Джермейном Ортисом (20-3-1, 10 КО).

С первых раундов Дэвис навязал сопернику свой ритм. Он постоянно давил, вынуждая Ортиса идти на необдуманные атаки и эффектно ловил его на контратаках. Американец демонстрировал хладнокровие и уверенность, контролируя дистанцию и ход боя.

Ортис имел неплохой третий раунд и несколько точных эпизодов, а в шестой трехминутке даже достал Дэвиса апперкотом, однако развить успех не смог.

Во второй половине боя Ортис пытался менять стойки и искать шанс одним ударом, но Дэвис читал эти действия. У глаза Ортиса появилась гематома, а в 11-м раунде он побывал в нокдауне после левого хука по корпусу.

В решающей, 12-й трехминутке Дэвис снова попал по туловищу, после чего Ортис встал на колено, и рефери сразу же остановил поединок.

Победа техническим нокаутом в 12-м раунде стала для Кишона первой после победы над Денисом Беринчиком.

Напомним, в главном событии Шакур Стивенсон победил Теофимо Лопеса.