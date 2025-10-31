Олег Гончар

Менеджер бывшего чемпиона мира по боксу Василия Ломаченко Эгис Климас рассказал в интервью WBO, чем гордится в работе с украинцем.

Больше всего я горжусь им как человеком, как мужчиной. Он всегда выбирает правильный путь. Всегда думает о том, что собирается делать. Это его главная черта. Егіс Клімас

Менеджер рассказал, что для него Ломаченко до сих пор является непобедимым боксером.

