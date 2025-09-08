Олег Гончар

Британский боксер первой средней весовой категории Конор Беннет (23-1, 14 КО) опубликовал в социальных сетях видео с взвешивания за 10 недель до реванша против чемпиона IBO в средней весовой категории Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО).

В настоящее время Беннет весит 70,8 кг.

Поединок состоится 15 ноября на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, который вмещает 62 тысячи зрителей. Бой пройдет в рамках средней весовой категории (до 72,574 кг) с правилом повторного взвешивания: боксеры не должны набрать более 4,53 кг после официального взвешивания, как это было в их первом поединке.

В первом бою в 2022 году Юбенк победил Беннета единогласным решением судей, что стало единственным поражением в карьере Конора.