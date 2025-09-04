Олег Гончар

Тренер британского боксера первой средней категории Конора Бенна (23-1, 14 КО) Тони Симс поделился ожиданиями от реванша своего подопечного против чемпиона IBO в средней категории Криса Юбенка-младшего (35-3, 25 КО), сообщает BoxingScene.

Симс назвал первый бой между боксерами в 2022 году «фантастическим» и «боем года» благодаря его зрелищности и историческому контексту – их отцы, Найджел Бенн и Крис Юбенк-старший, также соревновались в легендарных поединках. Однако тренер считает, что Бенн в первом бою слишком полагался на нокаут, что помешало ему победить.

«Конор знает, что он лучший боксер, чем показал тогда. Я видел его возможности в зале. Не уверен, может ли Юбенк показать больше, чем в том бою. В этот раз Конор будет слишком сильным».

Напомним, реванш Юбенк-младший vs Бенн состоится -- назначены дата и место проведения.