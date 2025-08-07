Бенн впервые высказался после анонса реванша с Юбенком-младшим
Конор уверен в своих силах
42 минуты назад
Юбенк и Бенн / Фото - Sky Sports
Известный британский проспект Конор Бенн (23-1, 14 КО) прокомментировал объявление своего реванша с соотечественником чемпионом IBO в средней весе Крисом Юбенком-младшим (35-3, 25 КО).
«Я был готов к сентябрю, но в ноябре буду ещё более готов. До скорой встречи».
Напомним, бой пройдет 15 ноября на лондонском футбольном стадионе Тоттенхэм Хотспур.
Предыдущая встреча боксеров в апреле 2025 года завершилась победой Юбенка единогласным решением судей (116-112). Тот бой, который собрал более 65 тысяч болельщиков, стал продолжением легендарного соперничества их родителей — Криса Юбенка-старшего и Найджела Бенна.
