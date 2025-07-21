Владимир Кириченко

Александр Красюк, бывший промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика (24-0, 15 КО), для Boxing King Media поделился мыслями о будущем своего экс-подопечного.

«Если бы я давал ему советы по карьере, то я бы не советовал ему даже брать этот бой. Я честен, я всегда говорю правду. Потому что в этом бою он рисковал всем, но получил не так много.

Речь шла о наследии, славе, популярности, величии, которое он приобрел. Сейчас для меня самое время жить, когда ты на пике, и дело не в том, что он стар. Дело не в том, что он не сосредоточен. Да, он наслаждается боксом. Он оставит бокс и, вероятно, будет заниматься им всю жизнь. Но это лишь мое мнение. Я не навязываю его. Лучше уйти на час раньше, чем опоздать на 2 минуты».

Это хорошее выражение, но он сказал, что хочет еще один бой. Мы видели, как Тайсон Ф'юри выпустил кучу видео. Он тренируется дважды в день, трижды в день. Он говорит, что он единственный, кто может вывести кролика из игры. Кого бы вы выбрали, если бы ему пришлось провести еще один бой?

«Зависит от задачи, которую вы хотите выполнить. Если он хочет заработать деньги, то, возможно, Джейк Пол – лучший вариант. Без риска, большая аудитория, огромные цифры.

Если же речь идет о том, чтобы доказать что-то кому-то или себе, сделать это трижды, то, вероятно, Тайсон Ф'юри. Но я не очень верю в глубине души, что этот бой состоится».

Напомним, на шоу в Лондоне Усик нокаутировал Дюбуа в 5-м раунде.

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