Олег Гончар

Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк уверен, что Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) в ближайшее время станет чемпионом мира. Об этом он заявил в интервью Boxing King Media.

«Я думаю, что Паркер в оптимальной форме, и я уверен, что мы увидим Паркера чемпионом мира в ближайшее время». Александр Красюк

Заявление прозвучало после поражения Паркера от 30-летнего Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO), который остановил 33-летнего новозеландца в 11-м раунде.