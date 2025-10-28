Красюк: «Джозеф Паркер скоро станет чемпионом»
Бывший промоутер Усика верит в новозеландца, несмотря на поражение
около 1 часа назад
Джозеф Паркер
Бывший промоутер Александра Усика Александр Красюк уверен, что Джозеф Паркер (36-4, 24 KO) в ближайшее время станет чемпионом мира. Об этом он заявил в интервью Boxing King Media.
«Я думаю, что Паркер в оптимальной форме, и я уверен, что мы увидим Паркера чемпионом мира в ближайшее время».
Заявление прозвучало после поражения Паркера от 30-летнего Фабио Вордли (20-0-1, 19 KO), который остановил 33-летнего новозеландца в 11-м раунде.