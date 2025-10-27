Новозеландский боксер, бывший чемпион мира Джозеф Паркер (36-4, 24 КО) прокомментировал свое поражение в поединке против британца Фабио Вордли (20-0-1, 19 КО), который состоялся 25 октября в Лондоне. Слова приводит BoxingScene.

Он действительно сильный мужчина. Как я говорил перед боем, Фабио был уверен в себе, верил в свои силы и показал, что он настоящий воин. Поэтому могу только поздравить его и пожелать успехов в будущем. Надеюсь, мы проведем реванш — я этого хочу.

Проигрывать всегда неприятно. Не буду притворяться, что рад, но жизнь продолжается. Хочу отдать должное Фабио — он победил честно и заслуженно, и теперь заслуживает еще больше уважения.