Олег Гончар

Бывший промоутер абсолютного чемпиона в тяжелом весе Александра Усика (24-0, 15 КО) Александр Красюк рассказал порталу Sport.ua, что движет украинцем в профессиональном боксе.

По его словам, 38-летний Усик не ищет боев ради славы или признания, так как уже достиг вершин. Вместо этого команда боксера заинтересована в продолжении его выступлений, ведь это обеспечивает их доходы.

«Усика ничто не мотивирует. Он сам говорил, что дисциплина является его платформой успеха. Вряд ли Сашко ищет поединки. Ему они точно не нужны. А команде нужно, чтобы он снова и снова выходил на ринг, иначе останутся без зарплаты». Александр Усик

Ранее Усик заявлял, что планирует боксировать до 41 года, а его менеджер Сергей Лапин прогнозировал еще пять боев в карьере.