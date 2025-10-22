В команде Усика оценили реальность третьего поединка с Фьюри
Климас считает, что с Тайсоном ни в чем нельзя быть уверенным
около 1 часа назад
Менеджер Александра Усика (24-0, 15 KO) Эгис Климас оценил вероятность проведения третьего поединка с Тайсоном Фьюри (34-2-1, 24 KO). Слова функционера приводит vringe.com:
Нам нужно увидеть ситуацию, которая есть. Он уже дважды выиграл у Фьюри. А фанаты этого хотят? Это вопрос не ко мне. Это вопрос будет к фанатам. Смогут ли они заполнить стадион? Мы не знаем. Тайсон Фьюри сказал, что хочет драться, но действительно ли он хочет драться? Мой парень готов, он тренируется, никогда не говорил, что завершил карьеру. С Тайсоном ты никогда не знаешь. Он может завершить карьеру, а потом вернуться. Он захочет драться снова, а потом, на следующий день, он не хочет драться. Мы реально не знаем. Мы будем продолжать, но с тем, что будет точно и что будет реально.
Напомним, что Усик отказался от идеи уйти из бокса после следующего поединка.