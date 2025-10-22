Хей: «Возможно, Усик один из таких чудаков, которые просто продолжают»
Дэвид не хочет видеть, как возраст победит украинца
около 2 часов назад
Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй высказался о потенциальном противостоянии Александра Усика (24-0, 15 KO) и Мозеса Итаумы (13-0, 11 KO). Слова британца приводит vringe.com:
Итаума – это двадцатилетний боец с огромным потенциалом, отличной взрывной огневой мощью, сильно бьёт, хорошие рефлексы, мало пропускает и становится только лучше. Сейчас для Усика действительно нет преимуществ сражаться против такого молодого и непроверенного бойца, который пока что не имеет флагманского имени. Он ещё не имел возможности. Возможно, через несколько лет он это сделает. Может, Мозес победит нескольких бойцов из топ-10, и если Усик всё ещё продолжит карьеру, тогда может быть большой бой. Но мне было бы грустно увидеть, как Усик проигрывает кому-то намного моложе себя из-за того, что он замедлился, потенциально постарел. Хотя в крайнем бою против Дюбуа он выглядел так же хорошо, как и всегда. Его темп был отличным, у него был отличный тайминг, рефлексы — всё выглядело лучше, чем когда-либо прежде. Так что, возможно, он один из таких чудаков, которые просто продолжают.
Напомним, что Усик отказался от идеи уйти из бокса после следующего поединка.