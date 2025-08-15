Менеджер Уайлдера: «Нацеливаемся на Усика или Джошуа»
Финкель имеет амбициозные планы для подопечного
около 1 часа назад
Фото: SHOWTIME
Менеджер Деонтея Уайлдера (44-4-1, 43 KO) Шелли Финкель рассказал о будущих планах американского нокаутера в интервью WBN:
В планах Деонтея еще один бой до конца 2025 года. А после этого мы будем искать грандиозный поединок на 2026 год. Нацеливаемся на Усика или Джошуа. Что-то такого масштаба.
