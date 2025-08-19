Владимир Кириченко

Всемирная боксерская организация (WBO) предоставила отсрочку абсолютному чемпиону в супертяжелом дивизионе украинцу Александру Усику (24-0, 15 КО) по проведению переговоров об организации боя против временного чемпиона WBO новозеландца Джозефа Паркера (36-3, 24 KO). Об этом сообщает Sky Sports.

Основанием для такого решения стал запрос 38-летнего украинца, который ссылался на травму спины. Еще одной причиной назывались изнурительные бои Усика, которые дали о себе знать.

Напомним, Александр в июле этого года нокаутировал Даниэля Дюбуа, Джозеф в феврале остановил Мартина Баколе.

В конце июля WBO санкционировала бой между Усиком и Паркером. Александр подал запрос с просьбой отсрочить переговоры.