Крис Юбенк-младший: «В реванше с Бенном я докажу, кто лучше»
Чемпион IBO хочет окончательной победы 15 ноября
около 1 часа назад
Крис Юбенк-младший
Чемпион IBO в среднем весе Крис Юбенк-младший (35-3, 25 КО) поделился мыслями о реванше с британским боксером первого среднего веса Конором Бенном (23-1, 14 КО). Бой состоится 15 ноября, сообщает Bad Left Hook.
«15 ноября я выйду на ринг и расставлю все точки над «и». Я выиграл первый бой, и хотя горжусь победой, чувство незавершённости осталось. Я хотел, чтобы Бенн не дожил до 12-го раунда, чтобы не было сомнений, кто лучше. Но он заявлял, что «потряс» меня и был «в одном ударе от победы» – это неправда. В этот раз я хочу, чтобы всё было окончательно».
33-летний Юбенк победил Бенна в апреле, но споры после боя подогрели интерес к реваншу.