Олег Гончар

Чемпион IBO в среднем весе Крис Юбэнк-младший (35-3, 25 КО) прокомментировал свой первый бой против Конора Бенна (23-1, 14 КО), сообщает Boxing Scene.

Юбэнк заявил, что поединок был сложным, но не изнуряющим.

По его словам, это был настоящий собачий бой, однако у него были и более тяжёлые поединки — в частности с Джорджем Гроувзом, который был на 9 килограммов тяжелее, наносил мощные удары, а сам Юбэнк тогда ещё и имел рассечение. Он считает, что тот бой был гораздо тяжелее.

Также Юбэнк вспомнил спарринги без раундов и перерывов.

«В этих спаррингах ты дерёшься, пока кто-то не сдастся. Это действительно трудно. Я знаю, на что способен». Крис Юбэнк-младший

Напомним, реванш между Юбэнком и Бенном состоится 15 ноября.