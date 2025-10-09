Крис Юбэнк-младший заявил, что бой с Бенном не был самым сложным.
Чемпион IBO поделился мыслями о поединке с Конором Бенном
около 2 часов назад
Чемпион IBO в среднем весе Крис Юбэнк-младший (35-3, 25 КО) прокомментировал свой первый бой против Конора Бенна (23-1, 14 КО), сообщает Boxing Scene.
Юбэнк заявил, что поединок был сложным, но не изнуряющим.
По его словам, это был настоящий собачий бой, однако у него были и более тяжёлые поединки — в частности с Джорджем Гроувзом, который был на 9 килограммов тяжелее, наносил мощные удары, а сам Юбэнк тогда ещё и имел рассечение. Он считает, что тот бой был гораздо тяжелее.
Также Юбэнк вспомнил спарринги без раундов и перерывов.
«В этих спаррингах ты дерёшься, пока кто-то не сдастся. Это действительно трудно. Я знаю, на что способен».
Напомним, реванш между Юбэнком и Бенном состоится 15 ноября.