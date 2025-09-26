Владимир Кириченко

Официально объявлен андеркард реванша между чемпионом мира IBO в среднем весе британцем Крисом Юбенком-младшим (35-3, 25 КО) и его соотечественником боксёром первого среднего дивизиона Конором Бенном (23-1, 14 KO). Об этом сообщает The Ring.

Его возглавит британский боксер полусреднего веса Джек Кеттеролл, который встретится с соотечественником Экoвом Эссуманом.

В июле Кеттеролл победил обладателя пояса IBF Inter-Continental в полусреднем весе Гарлема Юбенка, а Эссуман одолел бывшего абсолютного чемпиона в первом полусреднем весе Джоша Тейлора в последнем бою его карьеры.

Также на ринг выйдут чемпион IBO в первом полусреднем весе Адам Азим и британский супертяжеловес Ричард Риакпоре.

Вечер бокса состоится 15 ноября на стадионе Тоттенхэм Хотспур.

Все бои вечера:

Крис Юбенк-младший (35-3, 25 КО) против Конора Бенна (23-1, 14 KO) – бой в среднем весе

Джек Кеттеролл (31-2, 13 KO) против Экова Эссумана (22-1, 8 KO) – бой в полусреднем весе

Адам Азим (13-0, 10 KO) против Заура Абдулаева (20-2, 12 KO) – бой в первом полусреднем весе

Ричард Риакпоре (18-1, 14 KO) против Томми Велча (16-0, 9 KO) – бой в супертяжелом весе

Сэм Гилли (18-1-1, 9 KO) против Ишмаэля Дэвиса (13-3, 6 KO) – бой в первом среднем весе

Мики Таллон (10-0, 1 KO) против Фезана Шахида (4-2-2, 0 КО) – бой в найлегчайшем весе

Напомним, Юбенк и Бенн провели первую напряженную битву взглядов перед реваншем.