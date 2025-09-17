Олег Гончар

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) в интервью The Ring поделился прогнозом на бой между видеоблогером и боксером-тяжеловесом Джейком Полом (12-1, 7 КО) и чемпионом WBA в легком весе Джервонтой Дэвисом (30-0-1, 28 КО).

Поединок состоится 14 ноября на State Farm Arena в Атланте и будет транслироваться на Netflix.

«Джейк имеет слишком большие габариты для Танка. Хотя Танк очень талантливый, взрывной и обладает мощным ударом, размер соперника будет решающим. На мой взгляд, Джейк победит: одного точного удара хватит, чтобы всё закончилось. Он хорошо работает правой рукой, имеет значительные размеры, не такой медлительный, как многие считают, и действительно умеет бить». Теренс Кроуфорд

Пол, который обычно дерется в весе до 91 кг, будет биться с Джервонтой из категории 61 кг.

Напомним, Джейк Пол может завершить карьеру после боя с Джервонтой.