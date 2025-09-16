Рой Джонс-младший советует Кроуфорду уйти на пенсию
Легендарный экс-чемпион назвал американца уникальным после победы над Канело
26 минут назад
Рой Джонс-младший
Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший в интервью Boxing King Media высоко оценил абсолютного чемпиона во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) после его победы над Саулем Альваресом.
«Ему нет равных. Он одинаково силен в любой стойке и настоящий победитель по натуре. Если бы я был на месте Бада, то уже завершил бы карьеру. Кто способен превзойти то, что он только что показал?».
Кроуфорд одолел Канело единогласным решением судей, став первым абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех поясов. Победа подняла его на вершину рейтинга pound-for-pound.