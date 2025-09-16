Олег Гончар

Бывший чемпион мира Рой Джонс-младший в интервью Boxing King Media высоко оценил абсолютного чемпиона во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО) после его победы над Саулем Альваресом.

«Ему нет равных. Он одинаково силен в любой стойке и настоящий победитель по натуре. Если бы я был на месте Бада, то уже завершил бы карьеру. Кто способен превзойти то, что он только что показал?». Рой Джонс младший

Кроуфорд одолел Канело единогласным решением судей, став первым абсолютным чемпионом в трех дивизионах в эпоху четырех поясов. Победа подняла его на вершину рейтинга pound-for-pound.