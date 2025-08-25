Популярный видеоблогер и боксер тяжелого дивизиона Джейк Пол (12-1, 7 КО) для The Ring прокомментировал свой будущий бой против чемпиона WBA в легком весе Джервонты Дэвиса (30-0-1, 28 КО).

«Он годами говорит этот бред, утверждая, что мне нужно драться с настоящим боксером. Ну что ж, коротышка, поздравляю. Ты исполнил свое желание.

Танк уже давно побеждает людей моего размера. Поскольку все думают, что размер не имеет значения, я хочу, чтобы вы все также думали, когда я согну Джервонту пополам.

Обещаю вам, этот бой не продлится до конца. Кто-то пойдет спать. Давление растет, Джервонта, и я более чем готов совершить один из величайших апсетов в истории бокса.

Если я выиграю, то одержу победу над одним из величайших боксеров и сделаю невозможное. Если он выиграет, то подарит вам все, что вы хотите увидеть, и отправит меня обратно на YouTube. Но если он проиграет, весь этот образ крутого парня и плохиша исчезнет.

И не волнуйтесь – для всех вас, кто обвиняет меня в том, что я использую стероиды и поэтому побеждаю во всех своих боях, у нас есть самые строгие возможные допинг-тесты для этого боя.

Это самый опасный бой в моей карьере. Это не инфлюенсер, не боец ММА или боксер на пенсии. Он дерется с пяти лет, а у меня пять лет боксерского опыта. Два нокаутера. Один победитель. Кто-то пойдет спать. Увидимся, малой».