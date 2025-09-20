Олег Гончар

Мексиканский боксер Сауль Альварес и американский абсолютный чемпион во втором среднем весе Теренс Кроуфорд заработали за бой $200 млн, что почти равно суммарным доходам всех бойцов UFC за 2025 год — $210 млн, сообщает Happy Punch.

Согласно оценкам, Альварес получил $150 млн, а Кроуфорд — $50 млн, что делает этот бой одним из самых прибыльных в истории бокса.

Кроуфорд одержал победу над Альваресом по итогам 12 раундов. Эта победа сделала американца первым боксером в эпоху четырех поясов, кто стал абсолютным чемпионом в трех весовых категориях.

Отметим, что промоутировал бой Кроуфорда и Альвареса президент UFC Дейна Уайт.