Портер о победе Кроуфорда над Альваресом: «Канело уже не тот, и он это знает»
Шон не понимает счет судей
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Бывший чемпион мира Шон Портер в своем Twitter высказался о результате поединка Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) и Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):
Перед чемпіонськими раундами 8:2. 1 или 2 мощных удара не решают результат раунда. Возможно, для этих судей все именно так, но не для бойцов из США!!
10:2 «Бад» Кроуфорд. Теренс действовал как по учебнику… Обдуманный расчет.
Канело уже не тот, и он это знает.
Напомним, что Кроуфорд возглавил рейтинг P4P от ESPN.
