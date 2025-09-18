Бывший чемпион мира Шон Портер в своем Twitter высказался о результате поединка Теренса Кроуфорда (42-0, 31 KO) и Сауля Альвареса (63-3-2, 39 KO):

Перед чемпіонськими раундами 8:2. 1 или 2 мощных удара не решают результат раунда. Возможно, для этих судей все именно так, но не для бойцов из США!!

10:2 «Бад» Кроуфорд. Теренс действовал как по учебнику… Обдуманный расчет.

Канело уже не тот, и он это знает.