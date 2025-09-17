Спарринг-партнёр Кроуфорда не верит в бой Бенавидеса с Теренсом
Давид не собирается возвращаться во второй средний вес
15 минут назад
Американский боксер Аларенц Стентон (9-1, 7 КО), спарринг-партнер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Теренса Кроуфорда (42-0, 31 КО), поделился мыслями о чемпионе WBC в полутяжёлом весе Давиде Бенавидесе (30-0, 24 КО) в интервью Boxing News 24/7.
«Бенавидесу нет смысла возвращаться в суперсредний вес. Ему следует остаться в полутяжелом, завоевать эту категорию, а уже после этого переходить в тяжелый».
Аларенц считает, что 28-летний Бенавидес должен сосредоточиться на защите пояса и объединении титулов с Дмитрием Биволом.
Что касается Кроуфорда, Стентон отметил, что Кроуфорд далек от завершения карьеры, поскольку он выглядит не на свои 38 лет, а на 28 лет.