Стали известны два боя, которые Турки хочет организовать в андеркарде шоу Канело – Кроуфорд
Один из них может состояться в дивизионе Усика
около 1 часа назад
Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх планирует два поединка в андеркарде боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) против Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).
Аль аш-Шейх желает устроить бой временного чемпиона WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли против Лестера Мартинеса и поединок в супертяжелом дивизионе между Джаредом Андерсоном и Джарреллом Миллером.
«Турки Аль аш-Шейх рассказал мне, что он надеется устроить два крупных боя в андеркарде поединка Канело - Кроуфорд: Кристиан Мбилли - Лестер Мартинес и битва «Больших малышей» Джаррелла Миллера и Джареда Андерсона».
Напомним, что бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе.
Ранее сообщалось, что в рамках этого шоу может выступить украинец Сергей Богачук.
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