Владимир Кириченко

Министр развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейх планирует два поединка в андеркарде боя абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 KO) против Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO).

Аль аш-Шейх желает устроить бой временного чемпиона WBC во втором среднем весе Кристиана Мбилли против Лестера Мартинеса и поединок в супертяжелом дивизионе между Джаредом Андерсоном и Джарреллом Миллером.

«Турки Аль аш-Шейх рассказал мне, что он надеется устроить два крупных боя в андеркарде поединка Канело - Кроуфорд: Кристиан Мбилли - Лестер Мартинес и битва «Больших малышей» Джаррелла Миллера и Джареда Андерсона».

Turki Alalshikh tells me he’s hoping to deliver two big fights on the Canelo-Crawford undercard: Christian Mbili-Lester Martinez and the battle of the Big Babies with Jarrell Miller-Jared Anderson.



Tickets on sale Friday, July 18 for the Sept. 13 super fight for the… pic.twitter.com/imi7Vvlhll — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) July 14, 2025

Напомним, что бой состоится 13 сентября на Эллиджент Стэдиум в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что в рамках этого шоу может выступить украинец Сергей Богачук.