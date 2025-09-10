Кроуфорд опроверг слухи о травме перед боем с Альваресом
Чемпион заверил, что находится в отличной физической форме
около 1 часа назад
Теренс Кроуфорд
Чемпион WBA в первом среднем весе Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) категорически опроверг информацию о якобы травме плеча накануне поединка против абсолютного чемпиона во втором среднем весе Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО), сообщает BoxingScene.
Кроуфорд назвал слухи о травме вымыслом и выразил уверенность в своей физической форме.
«Такая выдумка о травме плеча — чепуха. Сила для меня всегда была на высоте».
Он также пообещал доказать свое превосходство на ринге и заставить критиков замолчать.
Бой Кроуфорд – Альварес состоится 13 сентября на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring во втором среднем весе.