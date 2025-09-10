Олег Гончар

Чемпион WBA в первой средней весовой категории Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) прокомментировал освистывание со стороны болельщиков во время церемонии прибытия на бой против абсолютного чемпиона во второй средней категории Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) в Лас-Вегасе, сообщает The Ring.

Кроуфорд остался невозмутимым, заявив, что уже привык к подобной реакции.

«Все нормально. Меня уже освистывали раньше. Они же не могут боксировать вместо него, так что это не имеет значения». Теренс Кроуфорд

На обвинения болельщиков в том, что он будет «убегать» от Альвареса на ринге, американец ответил, что будет бегать у Сауля по голове, и потом фанаты мексиканца будут плакать.

Поединок между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring во второй средней категории.