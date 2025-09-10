Кроуфорд отреагировал на освистывание болельщиков перед боем с Альваресом
Американец заявил, что привык к негативу и пообещал «пройтись по голове Сауля»
18 минут назад
Чемпион WBA в первой средней весовой категории Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) прокомментировал освистывание со стороны болельщиков во время церемонии прибытия на бой против абсолютного чемпиона во второй средней категории Сауля Альвареса (63-2-2, 39 КО) в Лас-Вегасе, сообщает The Ring.
Кроуфорд остался невозмутимым, заявив, что уже привык к подобной реакции.
«Все нормально. Меня уже освистывали раньше. Они же не могут боксировать вместо него, так что это не имеет значения».
На обвинения болельщиков в том, что он будет «убегать» от Альвареса на ринге, американец ответил, что будет бегать у Сауля по голове, и потом фанаты мексиканца будут плакать.
Поединок между Кроуфордом и Альваресом состоится 13 сентября на Allegiant Stadium в Лас-Вегасе. На кону будут стоять титулы WBC, WBA, WBO, IBF и The Ring во второй средней категории.