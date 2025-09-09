Альварес признался, кто лучше – Мейвезер или Кроуфорд
Канело считает, что Теренс умнее
около 1 часа назад
Фото: PBC
Сауль Альварес (63-2-2, 39 KO) в интервью The Sun сравнил своего будущего соперника Теренса Кроуфорда (41-0, 31 KO) с Флойдом Мейвезером:
Я думаю, что Кроуфорд лучше Мейвезера, потому что он хорошо защищается с обеих сторон, он умнее. Я считаю, что он лучше Флойда Мейвезера. Вот что я думаю.
Бой между Кроуфордом и Канело пройдет 13 сентября на шоу в Лас-Вегасе, штат Невада, США. Боксеры накануне провели дуэль взглядов.