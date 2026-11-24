Кузьменко стал обладателем золотой медали чемпионата Европы U-23 по боксу
В финале украинец победил поляка
Украинский боксер Артур Кузьменко стал обладателем золотой медали чемпионата Европы среди молодежи до 23 лет в весовой категории до 65 кг.
В решающем поединке турнира Кузьменко победил представителя Польши Бартломея Рошковича.
На пути к золоту украинец прошел еще двух соперников — в четвертьфинале он оказался сильнее армянского боксера Аргиcти Акобяна, а в полуфинальном противостоянии одолел шведа Эрву Абду.
Таран завоевала золото чемпионата Европы U-23 по боксу.
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