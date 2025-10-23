Олег Гончар

Чемпион WBA во втором полулегком весе Ламонт Роуч (25-1-2, 10 КО) поделился уверенностью относительно будущего поединка с обладателем временного титула WBC в первом полусреднем весе Исааком Крусом (28-3-1, 18 КО).

Бой состоится 6 декабря в Сан-Антонио, Техас, сообщает BoxingScene.

Роуч отбросил сомнения относительно силы соперника, заверив, что его собственная мощь и стиль бойца-киллера позволят нанести Крусу "такое побоище, какого он еще не получал".

Ламонт признал преимущество в весе, но подчеркнул примеры, как Теренс Кроуфорд побеждал более крупных оппонентов. Роуч стремится стать таким же исключением, демонстрируя усердие в борьбе против физически более сильных бойцов.

Напомним, Роуч уже ранее отвечал, зачем ему бой с Крусом.